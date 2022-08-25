Загребское Динамо и Буде-Глимт ярко разыграли последнюю путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо Загреб взяло реванш в Буде-Глимт за поражение в первом матче и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов. В Хорватии командам понадобилось 120 минут, чтобы определить победителя противостояния.

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Хозяева открыли счет быстрым голом Оршича. Впоследствии Петкович удвоил преимущество Динамо, забив ударом через себя. После перерыва Буде-Глимт заиграл лучше, отквитал один мяч и перевел игру в овертаймы.

Там у хорватов осталось больше сил. За 5 минут до финального свистка Динамо наказало соперника за высокую линию обороны и организовало победный гол. Точку в матче поставил Бочкай, поймав норвежцев на контратаке.