Подопечные Гвардиолы сломили сопротивление аутсайдера АПЛ только под занавес первого тайма. Де Брюйне отличным навесом нашел Холанда, четко пробившего головой. После перерыва рыжий бельгиец ассистировал Грилишу – вратарь парировал первый удар, но Джек сам и добил.

Ман Сити разбил аутсайдера АПЛ и увеличил давление на Зинченко – Холанд шедеврально вернулся, Де Брюйне творит историю

Холанд оформил дубль и 30 гол в АПЛ эффектным ударом через себя. Секу Мара украл у Эдерсона клиншит, однако Саутгемптону пришлось терпеть разгром - Альварес с пенальти установил финальные 1:4.