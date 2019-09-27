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Бисиклета Белотти в видеообзоре матча Торино – Милан – 2:1

00:59 4 Читати українською
Бисиклета Белотти в видеообзоре матча Торино – Милан – 2:1
Андреа Белотти / Твиттер Торино

Нападающий Торино Андреа Белотти принес волевую победу над Миланом в противостоянии пятого тура Серии А.

72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти

Заключительная игра итальянского мидвика началась для Милана вполне успешно – на 18-й минуте защитник хозяев Лоренцо Де Сильвестри нарушил правила в собственной штрафной и арбитр указал на точку – пенальти. Пйонтек взялся пробивать и легко переиграл голкипера – 0: 1 после первого тайма.

Милан на выезде безвольно уступил Торино

Во второй половине подопечные Марко Джампаоло долго удерживали минимальное преимущество, пока за дело не взялся капитан "быков" Андреа Белотти. Сначала лидер атак Торино прошил Доннаруму ударом из-за пределов штрафной – 1:1. "Россонери" высказывали претензии к арбитру, мол, в момент передачи в Белотти был офсайд, но гол все-таки был засчитан. Зато сверхактивный Пепе Рейна на скамейке запасных получил красную карточку за свое резкое недовольство.

Торино ответил на эти обвинения еще одним голом – Дзадза наносил удар, голкипер отбил перед собой, а Белотти в падении через себя добил мяч в ворота и заставил трибуны скандировать его имя – 2:1!

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Торино - Милан Андреа Белотти Андреа Белотти Милан Милан Торино Торино Италия Видеоновости
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