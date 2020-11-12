"Очевидно, мы хотим выиграть важный матч против Украины в субботу, а затем отправиться в Испанию и рискнуть, ведь в этой группе еще все возможно. Но нужно быть осторожными и бдительными, Украину тоже нельзя недооценивать.

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Было бы безумием, если бы мы сказали, что нас пока даже не волнует ЧЕ. Мы хотим провести успешное Евро. Нам не хочется снова пережить ЧМ-2018. Однако мы должны осознавать, что команда пока не может максимально сыграть на чемпионате Европы. В 2022 и 2024 годах мы можем стать еще сильнее. Тем не менее, мы должны попытаться получить максимальную отдачу от ЧЕ", – цитирует Бирхоффа официальный сайт DFB.

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций состоится уже 14 ноября во Германии. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих команд по 6 очков, что на один пункт меньше, чем у Испании.

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