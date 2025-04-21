"Герреро после кубковой игры с Рухом, когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, здорово сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.

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Насколько психология влияет на человека. Он просто в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности", – сказал Биловар в эфире Футбол 360.

Напомним, Эдуардо Герреро перешел в Динамо из Зари в сентябре 2024 года. В нынешнем сезоне панамский форвард провел 25 матчей за киевский клуб, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Интересно, что в феврале стало известно, что 25-летний футболист разошелся с украинской девушкой Кристиной Крыжановской.

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