– Какое значение имеет Ярмоленко для Динамо и как вы его называете?

– Мы его называем Андрей Николаевич. У меня к этому человеку безграничное уважение. И когда он вернулся в Динамо, то я смог увидеть, какой он прежде всего человек. То, что он квалифицированный футболист, это было и так понятно по его выступлениям в Динамо и в Европе. К этому вопросов вообще никаких не может быть.

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Но когда он вернулся в Динамо, то я увидел, что это человек с большой буквы. То, как он относится ко всем младшим футболистам, сколько он нам помогает и подсказывает. У меня безграничное уважение к нему за это.

Он человек с большим опытом, поиграл с очень качественными и сильными футболистами в Европе и в Динамо раньше. Поэтому он многое понимает, многое знает и подсказывает мне, другим защитникам или полузащитникам. И чаще всего его подсказки помогают.

– А можете привести пример такой подсказки от Ярмоленко?

– Не хотел бы раскрывать карты о том, что он подсказывает, потому что это напрямую касается именно игры команды на поле. Поэтому извините, но не могу.

– Насколько для Динамо важно, что Ярмоленко продлил еще контракт на сезон?

– Бесспорно, для команды – это большое преимущество и большой плюс, что такой игрок остался с нами еще на один сезон. Хотел бы пожелать – дай бог ему как можно больше сил и терпения к нам, молодых игроков, чтобы он как можно дольше оставался с нами и помогал нам завоевывать трофеи, – цитирует Биловара Tribuna.

Напомним, что недавно Андрей Ярмоленко подписал новое однолетнее соглашение с Динамо. Андрей вернулся в Динамо летом 2023 года после выступлений в Боруссии Дортмунд, Вест Хэме и Аль-Айне. Всего в его активе уже 203 забитых мяча на высшем уровне в футболке украинских клубов и сборной. Также Ярмоленко сыграл 266 матчей за Динамо в чемпионате – больше только у Шовковского и Гусева.

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