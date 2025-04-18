Чемпионат Украины среди женщин, Чемпионская группа, 5-й тур

Металлист 1925 – Ладомир – 6:0

Голы: Молодюк, 29, 83, 85, Химич, 48, Гирин, 65, Алексанян, 78

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В пятницу, 18 апреля, в матче 5-го тура женского первенства за Металлист 1925 дебютировала Дарья Билодид. Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в дзюдо вышла на замену в игре против Ладомира на 87-й минуте встречи вместо Елизаветы Молодюк. Таким образом, Билодид впервые сыграла в профессиональном футболе.

На тот момент харьковчанки уже решили судьбу игры, отгрузив в ворота соперниц шесть сухих голов. На 90-й минуте Билодид нанесла удар по воротам, однако на момент передачи она находилась в офсайде.

Напомним, после 5-ти туров подопечные Владимира Пятенко идут в турнирной таблице чемпионата Украины на второй строчке, имея в своем активе 36 очков и уступают Ворскле двумя пунктами.