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Билич возглавил Вест Бромвич

16:06 69 Читати українською
Билич возглавил Вест Бромвич
Славен Билич / Фото ФК Вест Хэм

Хорватский специалист Славен Билич занял тренерское кресло Вест Бромвича.

Вест Бромвич назначил Славена Билича главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

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"Дрозды" согласовали контракт с хорватским специалистом на 2 года. Вест Бромвич по итогам прошлого сезона Чемпионшипа занял 4-е место, но не смог пробиться через плей-офф в высший английский дивизион.

Последним местом работы Билича был аравийский Аль-Иттихад. 50-летний специалист известен своей работой в сборной Хорватии, Бешикташе и Вест Хэме.

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Англия Вест Бромвич Вест Бромвич Славен Билич Славен Билич Чемпионшип
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