Билич отсудил кругленькую сумму у бывшего клуба

Наставник английского Вест Бромвича Славен Билич получит серьезную компенсацию от аравийского Аль-Иттихада.

Хорватский специалист отсудил 15 млн долларов у "тигров" из Саудовской Аравии, сообщает Jutarnji List.

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Билич возглавил Аль-Иттихад в сентябре 2018 года и подписал длительный контракт с клубом. Однако, уже 5 месяцев спустя тренера уволили. Билич обратился с жалобой в ФИФА из-за незаконного увольнения. Арбитраж встал на его сторону, поэтому в течение 30 дней Аль-Иттихад должен выплатить 51-летнему хорвату солидную компенсацию.

Славен Билич начал тренерскую карьеру в сплитском Хайдуке. Затем он работал со сборной Хорватии U-21, главной командой страны, московским Локомотивом, Бешикташем и Вест Хэмом. В прошлом году он возглавил Вест Бромвич, ушедший на вынужденную паузу на 2-м месте Чемпионшипа.

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