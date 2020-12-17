"Я очень разочарован уходом с ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.

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Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.

Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно тяжелый год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего пути", – цитирует Билича Sky Sports.

После 13-ти туров АПЛ Вест Бромвич расположился на 19-й строчке. На посту главного тренера клуба Билича заменил английский специалист Сэм Эллардайс.

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