Уже на 12 секунде Антони Лопеш снес Бен-Йеддера в штрафной, и бомбардир Монако сам реализовал пенальти. Весь поединок оказался спектаклем с большим количеством моментов и сейвами киперов. Лион отыгрался перед перерывом. Барколя "выгрыз" мяч у защитника Монако и отдал Ляказетту на 26 гол в чемпионате – столько же только у Мбаппе.

Лион уничтожил Монако на радость Малиновскому – команда украинца гарантировано в ЛЧ

В дебюте второго тайма Какере и Шерки создали настоящий шедевр. Хавбеки Лиона на нескольких квадратных метрах разорвали всю оборону Монако. Шерки крутанул соперника финтом Зидана, Нюбель парировал удар Райана, но первым на добивание прибежал Какере. Точку в матче поставил тот же Шерки. 19-летний бриллиант Лиона расшатал защитника и обводным ударом от штанги отправил мяч в ворота – 3:1. Монако упустил все шансы догнать тройку лидеров, а это значит, что Марсель Руслана Малиновского будет играть как минимум в квалификации ЛЧ.