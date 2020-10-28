Главный тренер ливерпульского Эвертона, а в прошлом – полузащитник итальянских Ромы и Милана Карло Анчелотти поделился воспоминаниями о своем самом грозном оппоненте.

"Марадона – величайший футболист, против которого мне приходилось играть. То же касается и его поведения. Полное уважение.

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Его я бил, как никого другого, поскольку не мог сдерживать. Но он никогда не жаловался. У меня остались прекрасные воспоминания о нем. Он отличный парень и фантастический игрок, пусть у него и были проблемы в течение карьеры. Во времена большого противостояния Милана и Наполи мы играли друг против друга. Они имели славную команду, там выступали Марадона и Карека. Чтобы остановить Диего мне приходилось использовать запрещенные приеме, он был неудержим", – цитирует Анчелотти Sport Witness.

Напомним, что Диего Марадона провел 7 сезонов в составе Наполи и помог "партенопейцам" завоевать 2 Скудетто, а также по одному Кубку и Суперкубку Италии и Кубку УЕФА. Ныне он тренирует Химнасию из Ла-Платы на родине.

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