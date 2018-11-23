Биба: Каким бы талантливым ни был Цыганков, в одиночку судьбу матча с Астаной он не решит

Экс-полузащитник Динамо Андрей Биба поделился ожиданиями от матча Лиги Европы между Астаной и Динамо.

"Астана играет в силовой манере, игроки не жалеют себя на поле – бьются за себя и за команду, играют до последних секунд встречи. Все это говорит о том, что команда серьезная, обученная и выполняет тренерские указания.

Понравились балканские игроки, играющие справа на фланге: Томасов и Рукавина. Они неплохо взаимодействуют, причем, каждый из них сильный индивидуально.

Шевченко: Динамо будет непросто с Астаной, этот матч может определить победителя группы

В Динамо всегда ценилась физическая подготовка игроков. Я не могу сказать, что у молодых игроков киевлян прекрасные физические кондиции.

Тот же Цыганков, о котором много пишут, на мой взгляд, игрок интересный, но ему нужно серьезно прибавить в "физике". Пока молодой, пусть старается, тренируется, работает над собой, надеюсь, из него выйдет толк. О том, сможет ли он в одиночку решить исход матча, то, думаю, что нет. Футбол – командная игра.

Динамо выходит из игрового кризиса и едет в Астану за победой. Но и казахская команда захочет при своих зрителях продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому матч будет еще тот!", – сказал Биба пресс-службе Астаны.

Отметим, матч 5-го тура Лиги Европы Астана – Динамо состоится 29 ноября. Начало в 18 часов по Киеву.