Безуса хочет подписать один из аутсайдеров Лиги Жупиле, но есть проблема
Будущее хавбека Гента Романа Безуса оказалось под вопросом за несколько дней до конца сезона.
Контракт 31-летнего украинца с "буйволами" завершается в конце этого сезона. Команде осталось провести один матч чемпионата.
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Как информирует MSN, в услугах Романа заинтересован Зюлте-Варегем. На пути к трансферу есть одно препятствие – зарплата. Неизвестно, согласится ли украинец на условия клуба из Варегема, который сезон 2021/22 завершил в шаге от зоны вылета.
Напомним, Роман выступает за команду из Гента с 2019 года. В футболке "буйволов" он уже успел наиграть 119 поединков (18 голов и столько же ассистов), из которых 36 матчей – в этом сезоне.
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