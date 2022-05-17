Будущее хавбека Гента Романа Безуса оказалось под вопросом за несколько дней до конца сезона.

Контракт 31-летнего украинца с "буйволами" завершается в конце этого сезона. Команде осталось провести один матч чемпионата.

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Как информирует MSN , в услугах Романа заинтересован Зюлте-Варегем. На пути к трансферу есть одно препятствие – зарплата. Неизвестно, согласится ли украинец на условия клуба из Варегема, который сезон 2021/22 завершил в шаге от зоны вылета.

Напомним, Роман выступает за команду из Гента с 2019 года. В футболке "буйволов" он уже успел наиграть 119 поединков (18 голов и столько же ассистов), из которых 36 матчей – в этом сезоне.