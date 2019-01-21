Безус заинтересовал Гент и может стать одноклубником Яремчука и Пластуна

Атакующий полузащитник Сент-Трюйдена Роман Безус может продолжить карьеру в Генте, цвета которого уже защищают Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Гент активно следит за 28-летним хавбеком Сент-Трюйдена Романом Безусом. Предварительные переговоры с украинцем уже стартовали, сообщает Nieuwsblad.

Падіння Саррі, інерція Ліверпуля та Борусії Д, успіхи Реала та Барселони, італійська консервація: підсумки євровікенду

Контракт Безуса с Сент-Трюйденом истекает летом, поэтому уже сейчас украинец имеет право вести переговоры с другими клубами. У клуба есть опция продления соглашения еще на год. но в таком случае Безус должен получить существенное повышение зарплаты.

В текущем сезоне в активе экс-игрока Ворсклы, Динамо и Днепра 4 гола и 3 ассиста. К слову, ранее сам игрок сообщил, что им интересуются 2 клуба из Англии.

Стоит отметить, что в составе Гента уже выступают два игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Игорь Пластун.