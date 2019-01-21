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Безус заинтересовал Гент и может стать одноклубником Яремчука и Пластуна

21 января 18:30 89 Читати українською
Безус заинтересовал Гент и может стать одноклубником Яремчука и Пластуна
Роман Безус / фото: ФК Сент-Трюйден

Атакующий полузащитник Сент-Трюйдена Роман Безус может продолжить карьеру в Генте, цвета которого уже защищают Роман Яремчук и Игорь Пластун.

Гент активно следит за 28-летним хавбеком Сент-Трюйдена Романом Безусом. Предварительные переговоры с украинцем уже стартовали, сообщает Nieuwsblad.

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Контракт Безуса с Сент-Трюйденом истекает летом, поэтому уже сейчас украинец имеет право вести переговоры с другими клубами. У клуба есть опция продления соглашения еще на год. но в таком случае Безус должен получить существенное повышение зарплаты.

В текущем сезоне в активе экс-игрока Ворсклы, Динамо и Днепра 4 гола и 3 ассиста. К слову, ранее сам игрок сообщил, что им интересуются 2 клуба из Англии.

Стоит отметить, что в составе Гента уже выступают два игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Игорь Пластун.

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Трансферы Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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