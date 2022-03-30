Болельщики Гента мощно поддержали Романа Безуса, который сейчас не может полностью сосредоточиться на футболе.

Украинец победил в голосовании за лучшего игрока февраля, сообщает пресс-служба клуба.

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Статистика Безуса за этот месяц не очень впечатляет – всего 59 минут на поле и ни одного результативного действия. Впрочем, фанаты Гента явно больше руководствовались моральной поддержкой Романа, чем оценкой футбольных свершений. Уже в марте хавбек отблагодарил победным голом в ворота Зюльте-Варегем (2:1).

Напомним, что летом контракт Безуса с Гентом истекает после 3,5 лет выступлений за "буйволов".

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