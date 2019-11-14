toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Безус о победном голе эстонцам: Мой штрафной – импровизация и фарт

21:50 54 Читати українською
Безус о победном голе эстонцам: Мой штрафной – импровизация и фарт
Роман Безус / УАФ

Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал победу над Эстонией (1:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Был рад сыграть. Удалось забить победный мяч. Играл в не совсем привычной позиции, но в целом доволен. Тренеры попытались многих новых игроков. Главное, что мы победили. Мы приучили к своей игре всех болельщиков.

Украина вымучила победу над Эстонией на последних секундах матча – Безусу помог экс-игрок Карпат

Тренер перед матчем говорил, что мы должны показать хороший футбол и добыть результат. В первом тайме было много моментов. Мой штрафной – импровизация и фарт. Это не домашняя заготовка.

Каждый, кто приезжает в сборную, чувствует себя игроком команды. Да, у нас есть костяк, но когда кто-то выпадает, ты можешь получить шанс. Когда у меня не было игровой практики в клубе, Шевченко звонил мне и поддержал", – поделился Безус в эфире телеканала Футбол 1.

Добавим, что Украина минимально победила Эстонию в товарищеском матче (1:0), а единственный гол забил как раз Безус.

Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів

blog_ava
Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020
09:00
1025
Теги
Украина Украина Украина - Эстония Сборная Украины Товарищеские матчи Товарищеские матчи Роман Безус Роман Безус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Эстония: анонс товарищеского матча
    Збірна України — 08:001212 Украина – Эстония: анонс товарищеского матча
19
час
:
25
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук