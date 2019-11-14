Безус о победном голе эстонцам: Мой штрафной – импровизация и фарт

Полузащитник сборной Украины Роман Безус прокомментировал победу над Эстонией (1:0) в товарищеском матче.

"Был рад сыграть. Удалось забить победный мяч. Играл в не совсем привычной позиции, но в целом доволен. Тренеры попытались многих новых игроков. Главное, что мы победили. Мы приучили к своей игре всех болельщиков.

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Тренер перед матчем говорил, что мы должны показать хороший футбол и добыть результат. В первом тайме было много моментов. Мой штрафной – импровизация и фарт. Это не домашняя заготовка.

Каждый, кто приезжает в сборную, чувствует себя игроком команды. Да, у нас есть костяк, но когда кто-то выпадает, ты можешь получить шанс. Когда у меня не было игровой практики в клубе, Шевченко звонил мне и поддержал", – поделился Безус в эфире телеканала Футбол 1.

Добавим, что Украина минимально победила Эстонию в товарищеском матче (1:0), а единственный гол забил как раз Безус.

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