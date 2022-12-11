Чемпионат Кипра, 14-й тур

Омония – Хлорака – 1:0

Гол: Безус, 90+5

Омония борется за попадание в чемпионскую группу. Очередным соперником был клуб Хлорака, приехавший в гости. "Зеленые" на протяжении всего поединка превалировали, но забить не могли.

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Спасателем стал Безус. Роман вышел на 59 минуте дуэли, а на 90+5 отличился победным голом. Эмоции переполняли украинца, на радостях снявшего футболку, за что получил желтую карточку. Финальный свисток зафиксировал победу. Омония набрала 22 очка и закрепилась на шестой строчке.

Для Безуса это третий гол в чемпионате Кипра. Кроме этого, у бывшего игрока сборной Украины есть в активе два ассиста.

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