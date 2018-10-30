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Безус в третий раз стал отцом

29 октября 22:10 45 Читати українською
Безус в третий раз стал отцом
Роман Безус / Фото: Сент-Трюйден

В украинского хавбека бельгийского Сент-Трюйдена родился третий сын.

Украинский хавбек Роман Безус в третий раз стал отцом.

Безус получил травму и вылетел на 3-4 недели

В украинского футболиста родился третий сын, малыша назвали Лука. Вместе с женой Анной он воспитывает сыновей Кирилла и Матфея.

Теги
Роман Безус Роман Безус Бельгия
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