Безус в чемпионате Бельгии отдал филигранную голевую передачу в первом матче после травмы

Полузащитник Сент-Трюйден Роман Безус результативно отметил возвращение на поле после травмы.

Украинец ассистом помог своей команде разгромить Эйпен в матче чемпионата Бельгии. Безус стал соавтором первого гола в матче. Роман разрезной передачей вывел Боли на ударную позицию, который открыл счет в поединке.

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Эта победа позволила Сент-Трюйдену набрать 24 очка и подняться на 5 место в турнирной таблице бельгийского чемпионата.