toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВОРСКЛА - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ МИЛАН - ЮВЕНТУС

Безус в чемпионате Бельгии отдал филигранную голевую передачу в первом матче после травмы

14:17 49 Читати українською
Безус в чемпионате Бельгии отдал филигранную голевую передачу в первом матче после травмы
Роман Безус / фото из соцсетей

Полузащитник Сент-Трюйден Роман Безус результативно отметил возвращение на поле после травмы.

Украинец ассистом помог своей команде разгромить Эйпен в матче чемпионата Бельгии. Безус стал соавтором первого гола в матче. Роман разрезной передачей вывел Боли на ударную позицию, который открыл счет в поединке.

"Твое лицо, когда следующий матч с Ребрухой", – Милевский в ожидании противостояния с Ференцварошем

Эта победа позволила Сент-Трюйдену набрать 24 очка и подняться на 5 место в турнирной таблице бельгийского чемпионата.

Теги
Бельгия Украинцы за рубежом Видеоновости Роман Безус Роман Безус Сент-Трюйден Сент-Трюйден
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
36
мин
Динамо Киев
17:00
Мариуполь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук