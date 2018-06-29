Безус: В Бельгии все ждут от сборной победы на Мундиале

Украинский полузащитник бельгийского Сент-Трюйдена прокомментировал итог матча Англия - Бельгия (0:1).

"От поединка Бельгия - Англия я ожидал более зрелищной и качественной игры, но, наверное, все-таки сказалось отсутствие в составах обеих команд лидеров. Впрочем, в концовке матча, когда у бельгийцев на поле вышли Мартинес и Азар все пошло гораздо веселее, начало появляться больше моментов. Конечно, нельзя не отметить и классный по исполнению и по эффектности гол Янузая.

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В сборной Бельгии в середине поля мне понравился Дембеле. Ну и большой бонус для любой команды – вратарь Куртуа. Думаю, в дальнейшем он не раз поможет бельгийцам.

Англичане много быстрых футболистов, но почему-то в матче с бельгийцами мало что получалось. Было видно, что им не хватало топовых исполнителей для такой игры.



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В Бельгии все ждут от своей команды победы на мундиале. Если по игре эта команда пока только приближается к топовым сборных, то по подбору исполнителей это уже, считаю, один из лидеров мирового футбола. Бельгийцев я вижу в четвертьфинале соревнований.

Не думаю, что у команды Роберто Мартинеса в 1/8 финала возникнут проблемы в противостоянии с японцами", – цитирует Безуса Команда1.