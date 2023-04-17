Ранее Безус был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с одним из партнеров по команде. Впрочем, подкаст This is Mappa сообщает, что спор удалось уладить.

Безус отстранен от тренировок с Омонией, – СМИ

"Наши источники сообщают, что Роман Безус вернется в состав Омонии после инцидента на тренировке на прошлой неделе. Украинец извинился перед командой и вернулся к тренировкам".

Добавим, что Безус провел 30 матчей за Омонию в этом сезоне, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

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