Безус узнал решение Омонии об отстранении – украинец имел конфликт с одноклубником
17 апреля 12:08 - Читати українською
Полузащитник Омонии Роман Безус оставил позади недавние проблемы в клубе.
Ранее Безус был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта с одним из партнеров по команде. Впрочем, подкаст This is Mappa сообщает, что спор удалось уладить.
Безус отстранен от тренировок с Омонией, – СМИ
"Наши источники сообщают, что Роман Безус вернется в состав Омонии после инцидента на тренировке на прошлой неделе. Украинец извинился перед командой и вернулся к тренировкам".
Добавим, что Безус провел 30 матчей за Омонию в этом сезоне, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.
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