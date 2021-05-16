"До удаления в составе соперника не всегда было легко. Но мы очень много работали в течение всего матча. Сейчас самое главное – эти три очка. Мы хотим немного насладиться этим, но следующие матчи уже скоро. Но я уверен, что это придаст нам уверенности в последних двух турах.

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Да, я мог бы забить в моменте с красной карточкой. Но и Роман Яремчук находился в свободной зоне. Хотя надо еще раз взглянуть на видеоповтор. Но это определенно был фол.

В моменте с моим первым голом я знал, что вратарь выйдет из ворот. У меня получались такие удары на тренировках, пробить именно так казалось лучшим вариантом. Лучший ли это мой гол? Один из лучших. Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько они хороши", – цитирует Безуса официальный сайт Гента.

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