Безус: Шевченко легко сможет построить в Милане команду высокого уровня

Пивзахиник Гента Роман Безус рассказал, почему пропустил матч группового этапа Лиги Европы против Александрии, и оценил тренерские способности наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

"Почувствовал дискомфорт на задней поверхности бедра. Был большой риск, что может произойти надрыв. Травмы как таковой нет, поскольку это микроповреждение. Два дня не тренировался, а только бегал. Думаю, что день-два и все будет хорошо. В чемпионате Бельгии сыграю.

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С Гентом боремся за самые высокие места. Сначала – задача попасть в первую шестерку, а затем бороться за самые высокие места. Также Кубок Бельгии и выход из группы Лиги Европы. Мы неплохо начали сезон, много хороших футболистов, сыгрались немного и поэтому хорошие результаты.

Конечно, Шевченко сможет тренировать Милан. Сейчас он создал топ-атмосферу в сборной Украины. Все на топ-уровне: тактика, анализ, весь подход полностью. От Гента отличается намного. В сборной Украины, думаю, самый высокий уровень, который может быть. Поэтому, я думаю, если Шевченко пригласят в Милан, и руководители пойдут на его условия, то он сможет там легко построить команду высокого уровня", – цитирует Безуса Спорт24.

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