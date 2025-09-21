Чемпионат Кипра, 4 тур

Ахнас – Анортосис – 2:0

Голы: Андерреген, 47, 87

Удаление: Брено Алмейда, 90+2 – Габриэль Фуртадо, 63

Украинский полузащитник Роман Безус лишь вчера перешел в Анортосис, а уже сегодня дебютировал за новый клуб. Украинец вышел на поле на 28-й минуте, заменив Йоанну. Впрочем, матч для Анортосиса получился неудачным. Ахнас открыл счет на 47-й минуте благодаря голу Андеррегена, а чуть позже Анортосис остался в меньшинстве из-за удаления Фуртадо.

В конце основного времени Андерреген оформил дубль. В конце встречи составы команд выровнялись из-за удаления Алмейды, но Анортосису это не помогло. Сейчас команда Романа Безуса с двумя очками занимает 12-е место в чемпионате Кипра.