Мехелен и Гент завершали футбольный сезон в Бельгии, выясняя обладателя путевки в Лигу конференций. Роман Безус забил и отдал ассист, а Гент выиграл 2:1 и сыграет в еврокубках. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии. Плей-офф за Лигу конференций, 6 тур

Мехелен – Гент – 1:2

Голы: Дрейф, 72 (пен) – Безус, 57, Тиссудали, 67

Поединок Мехелен – Гент стартовал в 21:00 по Киеву. На момент начала игры команды лидировали в подгруппе, набрав по 35 очков. Соответственно, отчетный матч последнего тура Лиги Жупиле должен был определить представителя Бельгии в Лиге конференций 2021/22. Ничья устраивала Мехелен, который в случае одинаковые количества очков финишировал выше по дополнительным показателям.

Марьян Швед остался в запасе Мехелена, а вот в составе Гента с первых минут появились Роман Безус и Роман Яремчук. Последний мог стать лучшим бомбардиром в истории клуба – для улучшения рекорда Эрика Вискана форварду сборной Украины оставалось забить 2 гола (всего в его активе был 61 точный удар за "буйволов"). Третий украинец Гента – Игорь Пластун – остался в резерве.

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Гости начали активнее, а на 16-й минуте упустили сразу два момента. Сначала Роман Безус в нетипичной для себя манере пробил головой, но попал в перекладину! Атака Гента продолжилась – Роман на линии штрафной нашел Кумса, выстрел которого парировал кипер. Перед этим Безус еще и эффектно исполнил "финт Зидана", убрав двух оппонентов.

"Буйволы" продолжили атаковать – тот же Безус подстерег ошибку защитника и вовремя покатил на ход Яремчуку. Форвард пробил в ближний, но не попал. Выделялся Безус в стартовый отрезок матча – в целом, украинский полузащитник набрал хорошую форму в конце сезона, но даже в расширенный список Андрея Шевченко на чемпионат Европы Безус не попал.

Моменты Мехелена были не столь острые. К 30-й минуте запомнился разве неточный удар головой в исполнении Де Камарго, а прострелы и навесы "малинуа" особой опасности не несли. Разве что стоит внимания неточный выстрел Ванлерберге – выше. Под конец тайма снова напомнили о себе украинцы – Безус неточно замкнул подачу с углового, а Яремчук в пределах штрафной не слишком удачно сбросил на партнера и момент был упущен. Еще в одном эпизоде падение Маледе в штрафной Мехелена осталось без внимания арбитра. Как и игра ногой Безуса в пах соперника – правда, перед тем оппонент украинца сфолил сам. В итоге, 0:0 до перерыва, хотя Гент на свой забитый мяч точно наиграл.

Второй тайм снова начался с атак Гента, который на 57-й минуте все же открыл счет. Роман Безус отлично сориентировался в ситуации, ударом головой перебросив голкипера после длинного паса из глубины. 6-й гол украинца в чемпионате и 7-й в сезоне!

Через 10 минут счет уже был 0:2. Подача Мехелена со штрафного завершилась контратакой Гента. Безус протащил мяч и отдал на Тиссудали, который ударом в ближний прошил голкипера. К забитому мячу украинский хавбек добавил еще и голевой пас! Но практически сразу хозяева сократили отставание. Защитник Гента в собственной штрафной наступил на ногу сопернику. После просмотра видеоповтора рефери назначил пенальти, который реализовал Дрейф. На 79-й минуте Роман Яремчук, получив повреждение, покинул поле. Форвард сборной Украины не забил – соответственно, упустил шанс стать лучшим бомбардиром в истории Гента. Возможно, это был последний матч нападающего за "буйволов", ведь не секрет, что Роман не скрывает своего желания попробовать свои силы в более статусном клубе. Но пока куда более актуально состояние здоровья Яремчука с учетом чемпионата Европы. Правда, украинец сам покинул поле. Мехелен пытался устроить нечто похожее на финальный штурм, но Гент выстоял. Роман Безус стал героем и лучшим игроком поединка, а "буйволы" в следующем сезоне сыграют в квалификации Лиги конференций. Марьян Швед так и не вышел в составе Мехелена – его будущее тоже под вопросом, ведь вингер должен вернуться в Селтик.

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