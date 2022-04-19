Роман Безус после победы в Кубке Бельгии не забыл о трагических событиях в Украине.

Гент обыграл Андерлехт в серии пенальти и выиграл Кубок Бельгии 2021/22. Роман Безус отыграл 88 минут и в конце первого тайма забил гол, отмененный из-за офсайда.

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Празднуя с партнерами победу в финале, полузащитник захватил флаг Украины. Роман стал единственным среди всех игроков Гента, который на церемонии награждения был с символикой своей страны. Также Безус надел футболку с надписью "Молитесь за мир, молитесь за Украину".

Напомним, завоеванный Кубок Бельгии стал для 31-летнего украинца первым после ухода из Динамо в 2015-м. Гент стал обладателем Кубка впервые с 2010 года.

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