Недавно появилась информация, что украинец может трудоустроиться в турецком Анкарагюджю. Клубы якобы вели переговоры, а Гент был готов отдать Романа в аренду.

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Правда, как сообщает Voetbal Belgie, Безус не намерен покидать "буйволов" и планирует продолжить выступления в Бельгии. Такое решение хавбек сборной Украины принял после консультаций с семьей. Также повлиял фактор коронавируса.

К слову, в нынешнем сезоне Безус потерял статус игрока основного состава бельгийской команды. Роман провел за Гент 19 (всего 3 полных) матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. В 2021 году украинец еще не появлялся на поле.

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