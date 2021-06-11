"У меня было много разных моментов в сезоне, которые пришлось преодолеть. Был тяжелый период где-то в январе, я мог сменить команду, но остался. Работал больше для себя, хотя не попадал в состав.

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Затем тренер поверил в меня, а когда появилось доверие, я стал больше играть и получил вызов в сборную. Я оказался здесь с чувством гордости и надежды, что смогу помочь команде.

Наш первый соперник на Евро-2020 – Нидерланды. Это великая команда. Мы усиленно готовимся к встрече с ней и надеемся победить. Чего можно ожидать от украинской сборной в воскресенье? Прежде всего мы будем стараться играть в свою игру, независимо от того, какой стиль будет исповедовать сборная Нидерландов", – цитирует Безуса официальный сайт УАФ.

Напомним, первый поединок на чемпионате Европы украинцы проведут в воскресенье, 13 июня против сборной Нидерландов. Начало встречи в 22:00.

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