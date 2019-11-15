Безус: Пробивать штрафной хотели Болбат и Швед

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился впечатлениями от своего гола в ворота Эстонии (1:0).

"Когда зашла речь о том, кто будет пробивать штрафной, то изъявили желание Сергей Болбат и Марьян Швед. Но все же решили в мою пользу. В этом матче уже был похожий момент и, если бы мне в тот раз удалось пробить на пять сантиметров выше, то возможно отличился бы и раньше.

Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

На этот раз получился такой же удар, но, к счастью, вмешался рикошет. Сказалась и отсутствие на тот момент на поле Малиновского и Ярмоленко. Всем известно, что эти ребята бьют штрафные удары гораздо чаще меня. Последний мяч за сборную я забивал очень давно и тяжело шел к этому моменту. Этот гол я посвящаю своим родителям, которые были сегодня на стадионе. Мы встретились перед игрой, немного поговорили, вспомнили прошлое.

Мне очень приятно, что я хотя бы на короткое время одел капитанскую повязку нашей сборной. Так сложились обстоятельства, что на тот момент я остался самым возрастным на поле. Это просто фантастика и яркие впечатления останутся в моей памяти надолго.

Мы неплохо взаимодействовали, но иногда не все получалось, ведь настоящей сыгранности между новыми игроками не хватало. Главное, что мы выиграли, а уже тренеры в дальнейшем проанализируют наше выступление и разберут все ошибки.

Что касается поединка со сборной Сербии, я уверен, что в Белграде у хозяев будет бешеная поддержка. Им же надо реабилитироваться перед своими болельщиками, а наша задача – спокойно выйти и продемонстрировать присущую нам игру. Надо прислушиваться к наставлениям тренеров и все будет хорошо", – цитирует Безуса официальный сайт УАФ.

Напомним поединок квалификации к Евро-2020 против Сербии состоится 17 ноября, начало в 16:00.

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