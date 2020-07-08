Безус признался, за кого будет болеть в финале Кубка Украины – хавбек сборной поиграл и за Динамо, и за Ворсклу

Игрок Гента и сборной Украины Роман Безус оценил шансы Динамо и Ворсклы в решающем матче за Кубок.

"Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно "съехать" и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший. В Динамо играет мой друг – Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для Динамо, которое может догнать Шахтер за трофеями и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате.

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У Ворсклы же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала привлекательной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал – это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков – многое значит. В общем, больше буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех", – цитирует Безуса сайт телеканалов "Футбол".

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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