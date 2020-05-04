Безус признался, в какой команде больше всего страдал звездной болезнью

Украинский легионер бельгийского Гента Роман Безус поделился мыслями относительно проверки славой и деньгами.

"Прямо так, чтобы высоко летал, думаю, что нет. При Николае Павлове (экс-тренер Ворсклы – прим.) такого не могло произойти в принципе. А вот когда перешел в Динамо, наверное, был какой-то момент.

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Звездная болезнь связана с твоим окружением. Если у тебя есть друзья и воспитание – тебе подскажут. Или ты даже сам поймешь, что это должно отпасть", – сказал Безус в эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Роман перешел в Динамо из полтавской Ворсклы в 2013 году и провел в составе киевского клуба два сезона.

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