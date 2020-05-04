toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Безус признался, в какой команде больше всего страдал звездной болезнью

17:36 26 Читати українською
Безус признался, в какой команде больше всего страдал звездной болезнью
Роман Безус / Фото из открытых источников

Украинский легионер бельгийского Гента Роман Безус поделился мыслями относительно проверки славой и деньгами.

"Прямо так, чтобы высоко летал, думаю, что нет. При Николае Павлове (экс-тренер Ворсклы – прим.) такого не могло произойти в принципе. А вот когда перешел в Динамо, наверное, был какой-то момент.

Безус оценил правильность решения досрочно завершить сезон в Бельгии

Звездная болезнь связана с твоим окружением. Если у тебя есть друзья и воспитание – тебе подскажут. Или ты даже сам поймешь, что это должно отпасть", – сказал Безус в эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Роман перешел в Динамо из полтавской Ворсклы в 2013 году и провел в составе киевского клуба два сезона.

"Это сенсационное видео – интересно, как Динамо было столь некомпетентно": киевлян разнесли за 2 проблемных трансфера

blog_ava
Директор УПЛ сделал оптимистичный прогноз относительно даты возобновления сезона
10:43
253
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Роман Безус Роман Безус
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
6
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук