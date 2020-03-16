Безус признался, что его одноклубники не проходили тест на коронавирус несмотря на карантин в Генте

Полузащитник Гента Роман Безус рассказал о мерах безопасности в клубе из-за пандемии коронавируса.

"Температуру каждый день меряют на входе на базу, но тесты на коронавирус еще никто не сдавал.

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Хотят то делать завтраки отдельно, чтобы не было много людей. Думают, группами тренироваться – неизвестно, какое решение будут принимать", – поделился Безус в программе Профутбол.

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все европейские страны приостановили все спортивные соревнования на неопределенный срок.

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