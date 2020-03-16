Безус признался, что его одноклубники не проходили тест на коронавирус несмотря на карантин в Генте

Украина — 16:02 454
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"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонів
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"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипомИнтервью — 12:00 440
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Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусуМир — 10:22 339
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Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуть 2-е место – неудачник "на продажу" и ностальгия по звездам прошлогоУкраина — 15 март 2630
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Заря – Шахтер: Пятов получил замену, Коноплянка разочаровал, стыд в защите чемпиона и след Динамо в веселом матче УПЛУкраина — 15 март 2417