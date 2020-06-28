Безус признался, чем будет заниматься после завершения карьеры футболиста

Полузащитник Гента и сборной Украины Роман Безус заявил о тренерских амбициях.

"На карантине начал задумываться о тренерской карьере. Мне хотелось бы остаться в футболе и попробовать себя в роли тренера. Хотя еще несколько лет назад не хотел быть коучем. Но за время своей карьеры я уже столько прошел, что мысль стать тренером пришла сама собой.

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Чьи методы работы для меня ближе? Я бы не стал кого-то выделять. Полезного взял у каждого из тренеров. И в Бельгии я работал с тренерами, которые очень скрупулезно относятся к тактическим моментам. Хоть и мало поработали вместе, но мне очень понравились тренировки у Дмитрия Михайленко", – сказал Безус в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Безус перешел в Гент из Сент-Трюйдена в январе 2019 года. В текущем сезоне провел за свой клуб 29 матчей во всех турнирах (в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач) и завоевал серебряные медали Лиги Жупиле.

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