Безус попал в символическую сборную самых дорогих игроков европейского первенства – нашлось место и экс-легионеру УПЛ
Полузащитник кипрской Омонии Роман Безус получил свое место в символической сборной самых дорогих игроков.
Transfermarkt обнародовал состав из 11 самых дорогих игроков чемпионата Кипра. Среди них и украинец Роман Безус, которого оценивают в 1,5 млн евро.
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Место в этой символической команде нашлось и левому защитнику Жунинью, знакомому по выступлениям в составе луганской Зари. Бразильца оценивают в 800 тысяч евро. В целом стоимость этой команды составляет 18,2 млн евро.
К слову, Безус только этим летом перебрался на Кипр, где сыграл в 6 матчах за Омонию, в которых Роман отличился 1 голом.
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