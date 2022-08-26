Лига Европы, квалификация

Жальгирис – Лудогорец – 3:3 – (первый матч – 0:1)

Голы: Урега, 1, Буфф, 16, Оливейра, 63 – Тиссера, 8, 57, Вердон, 120

Силькеборг – ХИК – 1:1 – (первый матч – 0:1)

Голы: Феликс, 75 – Абубакари, 40

Фенербахче – Аустрия – 4:1 – (первый матч 2:0)

Голы: Юксек, 12, Кахведжи, 44, 70, Яндаш, 79 – Де Граса, 45+1

Севаспор – Мальмё – 0:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Бирманчевич, 76, Телин, 90

Омония – Гент – 2:0 (первый матч 2:0)

Голы: Какулис, 18, Харалампус, 36

Шериф – Пюник – 0:0 (первый матч – 0:0) – пенальти 3:2

Шэмрок Роверс – Ференцварош – 1:0 (первый матч – 0:4)

Гол: Лайонс, 89

Олимпиакос – Аполлон – 1:1 (первый матч – 1:1) – пенальти 3:1

Голы: Масурас, 2 – Питтас, 90

Хартс – Цюрих – (первый матч – 1:2)

Гол: Ронер, 81

Игорь Пластун сегодня получил отдых и на скамье для запасных наблюдал, как его команда борется за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Было очевидно, что минимальной победы дома Лудогорцу может не хватить. Жальгирис изо всех сил пытался сотворить сенсацию. Даже был близок к серии пенальти, но пропустил решающий гол на последней минуте овертайма, подарив болгарам победу по сумме двух матчей.

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Финский ХИК расписал ничью с Силькеборгом, чего после домашней победы оказалось достаточно. Фенербахче и Мальное повторно обыграли Аустрию и Сиваспор соответственно турки даже сделали это разгромно. Ференцварош, имея преимущество в четыре мяча, сегодня даже позволил Шэмрок Роверс победить, что на общий итог не повлияло. Шериф и Пюник выдали эпичную дуэль. Команды за два матча не забили ни одного гола, а в серии пенальти соревновались, кто больше не реализует. В конце концов, Шериф был более точным и прорвался в групповой раунд. Также через серию пенальти проторить себе дорогу пришлось Олимпиакосу.

Омония снова была сильнее Гента. Ответный матч также завершился со счетом 2:0. Сегодня игровое время получил Роман Безус, приобщившись к победе над своей бывшей командой. Украинец появился на поле, когда результат уже был сделан. Богдан Вьюнник вышел в стартовом составе Цюриха и отыграл больше часа. Швейцарцы смогли дожать Хартс, когда украинца в поле уже не было.