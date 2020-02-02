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Безус получил травму – он почти час играл со швами на ноге

14:20 53 Читати українською
Безус получил травму – он почти час играл со швами на ноге
Роман Безус за мгновение до получения травмы / Фото из открытых источников

Самоотверженная игра украинского полузащитника Гента Романа Безуса не может не вызывать восхищения.

В матче 24-го тура чемпионата Бельгии против Мехелена Генту удалось одержать убедительную победу со счетом 3:0. Первый гол уже на первой минуте забил полузащитник сборной Украины Роман Безус.

Безус забил очередной гол за Гент уже на первой минуте – украинец продолжает результативную серию

Впрочем, уже через 10 минут украинец в жестком столкновении с голкипером соперника получил болезненное повреждение – футболисту рассекли ногу. Врачи вынуждены были наложить Роману четыре шва специальным медицинским степлером и с такой "конструкцией" на ноге Безус провел на поле почти час.

По информации издания Zbirna.com, эта травма не должна помешать Роману принять участие в следующей игре – 7 февраля Гент в Лиге Жупиле принимает Андерлехт.

Напомним, Безус в текущем сезоне сыграл за свою команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, наш 29-летний атакующий полузащитник оценивается в 3 миллиона евро.

Гент разгромил Мехелен – Безус стал автором победного гола

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Роман Безус Роман Безус Бельгия Украинцы за рубежом Мехелен Мехелен Легионерский хлеб
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