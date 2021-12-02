Контракт украинского полузащитника завершается летом 2022-го, однако рулевой намекает боссам клуба на продление.

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"Ситуация должна разрешиться в ближайшее время. В прошлом Безус доказал, что может сделать для команды. Здесь решаю не я один, но мы должны еще раз пересмотреть этот момент", – цитирует Ванхазебрука Voetbalprimeur.

Напомним, Безус остался единственным украинцем Гента после летних уходов Яремчука и Пластуна. В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

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