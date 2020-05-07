Безус получал жесткие ультиматумы в Ворскле, чтобы выходить на поле

Полузащитник сборной Украины Роман Безус вспомнил период сотрудничества с экс-тренером Ворсклы Николаем Павловим.

"Как-то проиграли, заходит Павлов в раздевалку и начинает Кулакова ругать. Последние защитники и полузащитники должны были играть в бутсах с железными шипами, погода была дождливая. А он вышел в пластмассовых, немного скользил.

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Потом ко мне: "А ты что вышел? Гривой своей машешь? Интервью дал больше, чем Дель Пьеро за всю карьеру". Иногда перед матчами на базу приезжал парикмахер – подстричь меня. Потому что Павлов сказал: "Либо подстрижешься, либо не играешь", – сказал Безус в эфире на странице издания Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Роман выступал в составе полтавской команды с 2009 по 2012 год, откуда в 2013-м перешел в киевское Динамо.

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