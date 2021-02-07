Чемпионат Бельгии, 24 тур

Гент – Эйпен – 2:2

Голы: Тиссудали, 27, 30 – Превляк, 7, 65 (пен)

Роман Яремчук восстановился от травмы и вернулся в стартовый состав Гента на поединок против Эйпена. С первых минут появился Роман Безус, который недавно отметился голом и двумя ассистами в кубковом матче. А вот Игорь Пластун не попал в заявку. На момент начала игры "буйволы" опережали Эйпен на одно очко, разместившись в нижней части турнирной таблицы.

Ференцварош одолел Фехервар Петряка – команда Реброва в шаге от третьего чемпионства подряд, помешает только чудо

Поединок начался очень неудачно для Гента. Уже на 7-й минуте Превляк замкнул навес Петерса со штрафного. Были подозрения на офсайд, но VAR подтвердил легитимность взятия ворот. "Буйволы" отыгрались еще в первом тайме. Тарик Тиссудали после остроумной игры Безуса пяткой разобрался с кипером и поразил уже пустые ворота – голевой пас почему-то записали на Кумса. Практически тут же новичок оформил дубль, переиграв вратаря – ассист в активе Романа Безуса. Третий гол в двух матчах – роскошный старт Тиссудали после перехода в Гент из Беерсхота!

Роман Яремчук за весь первый тайм ни разу не пробил по воротам, но нашлись другие герои – Безус и Тиссудали. 2:1 после первого тайма.

После перерыва гости восстановили равновесие – Превляк оформил дубль, реализовав 11-метровый. Больше голов не было. Гент набрал 33 очка и находится на 12-й позиции. Эйпен – 14-й (32 пункта). Роман Безус был заменен на 84-й минуте, а Яремчук отыграл весь поединок.

Швед on fire: украинец голом поздравил тренера и заставляет думать о будущем – фанаты Селтика умоляют дать второй шанс

Видео действий и ассиста Романа Безуса: