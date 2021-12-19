Ведущую роль в победе сыграл украинский хавбек. Сначала Роман завоевал мяч и отдал четко под удар Депуатру. После перерыва Безус во второй раз прекрасно ассистировал – на этот раз Тиссудали. Мог экс-динамовец и еще 2 голевых паса отдать, но партнеры проиграли свои дуэли вратарю.

Безус оформил ассистентский дубль, гарантировав Генту победу