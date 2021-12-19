Безус отдал два замечательных ассиста – видеообзор победного матча Гента
09:51 - Читати українською
Гент обыграл Сент-Трюйден в 20-м туре Лиги Жупиле (2:1) благодаря результативным действиям Романа Безуса. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Ведущую роль в победе сыграл украинский хавбек. Сначала Роман завоевал мяч и отдал четко под удар Депуатру. После перерыва Безус во второй раз прекрасно ассистировал – на этот раз Тиссудали. Мог экс-динамовец и еще 2 голевых паса отдать, но партнеры проиграли свои дуэли вратарю.
Безус оформил ассистентский дубль, гарантировав Генту победу
Наш земляк в нынешнем сезоне отыграл за Гент 22 матча во всех турнирах, став автором двух голов и семи результативных передач. Сейчас "буйволы" идут пятыми в турнирной таблице Лиги Жупиле.
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