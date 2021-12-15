Бельгия. Лига Жупиле, 19 тур

Мехелен – Гент – 4:3

Голы: Мрабти, 36, 60 (пен), Сторм, 54, 60 – Тиссудали, 33, 68, Депуатр, 50

Безус вышел в стартовом составе Гента под нападающими. Гости играли на контратаках, а Роман их разгонял. Украинец отдал три передачи под удар, одна из которых стала результативной – его ассистом воспользовался Депуатр. В конце матча уже при счете 4:3 Безус получил хорошую позицию и пробил в перекладину. Это был один из шансов спасти матч.

Безус ушел с поля за 10 минут до финального свистка. Швед, кстати, тоже. Оба украинца во время матча получили болезненные удары. Мехелен перестрелял Гент, но Швед вряд ли может занести эту игру себе в актив. Марьян на позиции правого вингера действовал агрессивно (прессинговал и вступал в отборы), но не эффективно. Он выиграл всего 9% единоборств и часто терял мяч.

Марьян получил худшую оценку в команде от SofaScore – 5.9. Лучший момент Швед имел после стеночки с Мрабти, однако не докрутил мяч в дальний угол. А Мрабти стал героем матча на ровне со Стормом – они оформили по дублю в ворота Гента. Мехелен набрал 30 очков и догнал Гент в турнирной таблице. Сегодняшние соперники разделяют 6-7 места в таблице.