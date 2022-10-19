Нил Леннон был уволен с поста главного тренера кипрской Омонии.

Главный тренер Омонии Нил Леннон лишился своей должности после поражения команды от Неа Саламины в матче 7-го тура чемпионата Кипра (0:1). Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Сегодняшнее поражение стало для Омонии уже четвёртым с начала чемпионата.

Контракт Леннона с Омонией действовал до конца сезона 2023/24, однако 51-летний специалист согласился расторгнуть договор по обоюдному согласию.

В мае Леннон привёл Омонию к победе в Кубке Кипра.

Напомним, что цвета Омонии защищает украинский полузащитник Роман Безус.

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