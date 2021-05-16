Гент разобрался с Остенде в плей-офф Лиги Жупиле (0:4). Отчет о поединке чемпионата Бельгии читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии, . Плей-офф, 4 тур

Остенде – Гент – 0:4

Голы: Безус, 20, 66, Кастро-Монтес, 43, Вандердриссхе, 58 (авт)

Удаление: Юбер, 34 (Остенде)

Остенде на момент начала игры опережал "буйволов" в группе плей-офф за путевку в Лигу конференций, но все пошло не по плану хозяев практически с самого начала.

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Уже на 20-й минуте игры форвард сборной Украины Роман Яремчук классным пасом вывел Романа Безуса на свидание с вратарем. Хавбек технично подсек мяч в сетку ворот, забив свой 3-й гол в чемпионате 2020/21.

Позже кипер Остенде получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве за фол против того же Безуса. Гент воспользовался численным преимуществом еще до перерыва. Кастро-Монтес классным ударом в девятку удвоил преимущество "буйволов", завершив комбинацию гостей.

После перерыва Гент еще больше укрепил свое преимущество. Сначала игрок Остенде поразил собственные ворота, а через несколько минут Роман Безус оформил дубль – 4-й гол украинца в Лиге Жупиле. Заметим, что Безус, в отличие от Яремчука, не получил вызова от Андрея Шевченко на подготовительный сбор национальной команды перед Евро-2020.

Благодаря этой победе Гент обошел Остенде и возглавил группу плей-офф Лиги конференций, набрав 32 очка. Правда, Мехелен сыграл на матч меньше. До завершения плей-офф чемпионата Бельгии осталось еще 2 тура.

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