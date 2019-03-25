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Безус: Одного футболиста купили в другой клуб, потому что думали, что это я

09:14 153 Читати українською
Безус: Одного футболиста купили в другой клуб, потому что думали, что это я
Роман Безус / фото: ФФУ

Полузащитник Гента Роман Безус в эфире программы "Профутбол" рассказал о возвращении в сборную Украины и о трансферах в другие клубы, которые так и не состоялись.

"В сборную в любом возрасте можно вернуться. Нужно работать и доказывать. В 28 лет еще ничего не кончено. Все только начинается.

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Иногда так складываются обстоятельства. Но если футболист нормально к себе относится, то у него есть уровень. Тот же Коноплянка. У него есть проблемы в клубе, но он в сборной, видно, что он классный футболист.

Предложения из Турции? Если бы я поехал туда, то можно было бы сдаваться и составлять ручки. Поехать туда за бешеные деньги, через 2-3 года вернуться в Украину, но тогда со своими амбициями можно было бы завязывать.

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Тренер рассказал интересную историю. Одного футболиста купили в другой клуб, потому что думали, что это я. Мы внешне похожи. Дали ему контракт, но потом поняли, что ошиблись", – сказал Безус.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Роман Безус Роман Безус Гент Гент Украинцы за рубежом
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