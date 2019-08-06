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Безус оценил шансы Динамо пройти Брюгге в квалификации Лиги чемпионов

09:43 292 Читати українською
Безус оценил шансы Динамо пройти Брюгге в квалификации Лиги чемпионов
Роман Безус / УАФ

Украинский игрок Гента Роман Безус поделился ожиданиями от матча Брюгге – Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

 

"Посещу ли матч Динамо с Брюгге? Да, именно сейчас собираюсь выезжать. Хочу увидеть ребят и взять билеты на игру. Будем поддерживать киевлян с папой и Ромой Яремчуком.

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Советы киевлянам? Я думаю, что в этом нет особой необходимости – они уже все знают и все видели. Может, и дам несколько характеристик отдельным исполнителям, но говорить мы будем, скорее всего, не об этой игре.

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Прогноз на поединок? Я в этом деле не специалист. Просто надеюсь, что Динамо пройдет Брюгге. Перед первой игрой шансы равны – 50 на 50", – цитирует Безуса "Команда №1".

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Украинцы за рубежом Брюгге - Динамо Киев Роман Безус Роман Безус
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