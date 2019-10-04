Безус объяснил, при каких условиях Динамо сможет навязать Шахтеру борьбу за чемпионство

Полузащитник бельгийского Гента и сборной Украины Роман Безус поделился мнением о ситуации в чемпионате Украины.

"За чемпионатом Украины стараюсь следить. Иногда, если получается, то смотрю матчи. Шахтер имеет большие шансы выиграть чемпионат. По крайней мере, пока похоже на это. Правда, когда поделятся на шестерки, тогда еще будут шансы у Динамо.

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Когда киевляне первые матчи проиграли, все напали на тренера, на Динамо. Но, когда выиграли две игры, все начали хвалить. Сейчас в последних матчах Динамо действительно выглядит красиво. Интересно будет посмотреть матч Динамо – Шахтер в Кубке Украины", – цитирует Безуса Спорт24.

Напомним, после 9 туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея максимум набранных очков. Динамо отстает от "горняков" на 10 зачетных пунктов.

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