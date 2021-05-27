"Я не люблю говорить о себе, пусть это делают журналисты и эксперты. Просто я рад за Гент, что удалось финишировать на мажорной ноте. О себе могу сказать только то, что чувствую себя хорошо и морально, и физически.

Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

Если честно, то был небольшой шок, потому что я практически не сомневался в том, что в сборную на этот раз не попаду. А сейчас у меня словно выросли крылья. Не могу дождаться встречи с ребятами.

Узнал о вызове в самолете, когда летел с семьей на отдых в Турцию. Среди пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию узнал на высоте 10 тысяч метров.

Если не возникнет никаких трудностей, то 28 мая вместе с командой я отправлюсь в Харьков, где сборная продолжит подготовку к Евро", – цитирует Безуса Команда 1.

Заметим, что в рамках подготовки к Евро-2020 команда Андрея Шевченко уже провела один спарринг с Бахрейном (1:1). Еще запланированы две товарищеских игры – с Северной Ирландией и Кипром.

Безус видав тріумфальний фініш сезону, але поїздка на Євро буде дивом – "списаний" українець став героєм Гента