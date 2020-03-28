Безус не смог превзойти свой рекорд в Ворскле – хавбек Гента тестирует выносливость на карантине

Полузащитник Гента Роман Безус рассказал, как поддерживает форму во время остановки чемпионата Бельгии.

"Признаюсь, без футбола уже очень трудно. Но я понимаю, что это сейчас не самое главное. Важнее, чтобы как можно быстрее закончилась эпидемия.

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Пока приходится, в основном, бегать. Вот, решил вспомнить молодость – вспомнил, как когда-то сдавал в Ворскле тест Купера. При этом проверил организм. Получилось 3 230 метров. При Николае Павлове был рекорд 3 360, но тогда бежал с мотивацией. Думаю, передать кому-то из игроков эстафету, но желающих наверняка будет немного", – цитирует Безуса Команда 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Роман провел 21 матч, в которых отметился 7-ю голами и двумя ассистами.

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