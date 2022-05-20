Безус не смог договориться с Гентом о продлении контракта – клуб потеряет последнего украинца
19:19 - Читати українською
Летом Роман Безус станет свободным агентом и сможет искать новую команду.
"Я получил предложение от клуба, но мы не пришли к согласию", – цитирует украинца Walfoot.
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Безус присоединился к Генту в январе 2019 года. Пока хавбек провел за "буйволов" 119 матчей, в которых оформил 18 голов и 18 ассистов. Роман был последним украинским легионером в команде после ухода Яремчука и Пластуна.
Добавим, что 31-летнего Безуа уже сватют в Зюльте-Варегем, который финишировал неподалеку от зоны вылета.
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