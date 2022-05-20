"Я получил предложение от клуба, но мы не пришли к согласию", – цитирует украинца Walfoot.

Яремчук официально получил нового тренера в Бенфике

Безус присоединился к Генту в январе 2019 года. Пока хавбек провел за "буйволов" 119 матчей, в которых оформил 18 голов и 18 ассистов. Роман был последним украинским легионером в команде после ухода Яремчука и Пластуна.

Добавим, что 31-летнего Безуа уже сватют в Зюльте-Варегем, который финишировал неподалеку от зоны вылета.

Эвертон официально сохранил прописку в АПЛ – Миколенко ошибся на гол, но положил начало героическому камбеку